Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія

Джерело - Чемпіон.
Збірна України буде явним фаворитом у матчі проти Ісландії в межах фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога України - 1,61;
- Нічия - 4,10;
- Перемога Ісландії - 6,40.
Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають мінімальну звитягу "синьо-жовтих" - 1:0.
Коефіцієнти на загальний прохід
- Україна - 1,30;
- Ісландія - 3,65.
Пряма трансляція гри - на медіасервісі MEGOGO.
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Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для підопічних Сергія Реброва. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.
Нагадаємо, в півфіналі українці здолали Боснію і Герцеговину, а ісландці розгромили Ізраїль.