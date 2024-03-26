Головне
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії
Сьогодні 08:40 5648
Неминучість України та сюрприз для Польщі: суперекспрес на фінал кваліфікації Євро-2024 з коефіцієнтом 4,20
Сьогодні 13:25 109
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
Сьогодні 12:30 2802
Виступ українок у Маямі-2024: підсумки
Сьогодні 12:15 213
Шанс для Реброва стати унікальною особистістю та значення тактики: 4 інтриги фіналу кваліфікації плей-оф Україна — Ісландія
Сьогодні 11:30 279
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч
Сьогодні 11:21 1027
Україна - Ісландія: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 09:51 408
Вдруге за добу Росія завдала удару по об'єкту спортивної інфраструктури
Сьогодні 08:16 429
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 07:14 3914
Чемпіон ставить на Україну
Сьогодні 06:30 318
Прямі трансляції

Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія

Найбільш імовірним підсумковим рахунком вважають 1:0.
Сьогодні 12:30 2802 0
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде явним фаворитом у матчі проти Ісландії в межах фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога України - 1,61;
  • Нічия - 4,10;
  • Перемога Ісландії - 6,40.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають мінімальну звитягу "синьо-жовтих" - 1:0.

Коефіцієнти на загальний прохід

  • Україна - 1,30;
  • Ісландія - 3,65.

Пряма трансляція гри - на медіасервісі MEGOGO.

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для підопічних Сергія Реброва. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

Нагадаємо, в півфіналі українці здолали Боснію і Герцеговину, а ісландці розгромили Ізраїль.

Коментарі ()
Популярне зараз
Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч Україна - Ісландія: де дивитися онлайн матч 1027
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 2298 1
Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії Ребров визначився із заявкою збірної України на матч проти Ісландії 5648
Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 Грузія - Греція: де дивитися фінальний матч плей-оф кваліфікації Євро-2024 1029
Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 Україна - Ісландія: анонс і прогноз фіналу плей-оф кваліфікації Євро-2024 3914
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 14641
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20727 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361320 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64576 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10814 2
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105686
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24026 7