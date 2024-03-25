Головне
Ребров: Для мене велика честь працювати на Україну та для України
Сьогодні 19:48 454
Калініна поступилась "колишній росіянці" в четвертому колі Маямі-2024
Сьогодні 21:11 449 1
Яремчук: Потрібно менше говорити, а більше робити на футбольному полі
Сьогодні 20:05 258 1
Він завершив кар'єру Володимира Кличка: історія Ентоні Джошуа, який торгував наркотиками та став зіркою боксу
Сьогодні 19:15 285
Марусяк оновив рекорд України в загальному заліку Кубку світу зі стрибків із трампліна
Сьогодні 18:14 526
Місія вчителя Реброва: яке домашнє завдання має виконати збірна України перед фіналом кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 15:30 637
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії
Сьогодні 14:09 1963 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 556
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 329
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 287
Прямі трансляції

Рац: Збірна Ісландії вище класом за боснійців

Фахівець оцінив шанси збірної України вийде на Євро-2024
Сьогодні 22:54 70 0
Рац: Збірна Ісландії вище класом за боснійців
#Василь Рац

Джерело - Чемпіон.

Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024.

Про це заявив ексгравець Динамо Василь Рац.

"На який результат  збірної України розраховую у грі з Ісландією? Якщо будуть грати так, як з Боснією, навряд чи пройдуть. Для перемоги над Ісландією мають створити не два моменти за гру. Ісландія вище класом за боснійців. Подивимося, як піде гра.

Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024. Це буде щастя і для наших хлопців із ЗСУ, і для простих людей. Принаймні на 90 хвилин українці забудуть про війну. Сподіваюся, збірна переможе 2:0", - зазначив Рац.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти ІсландіїЗустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45. Гра буде номінально домашньою для українців.

Коментарі ()
Популярне зараз
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" 1448 1
Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні Іспанія видала візи нейтральним спортсменам, які підтримують агресію Росії в Україні 13097
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22606
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України 950 1
Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України 1240
Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії Олімпійська збірна України програла перший матч у власній історії 1963 1
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 361299 1
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11468
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60824
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106848
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 24015 7
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 65069