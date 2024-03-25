Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024.

Про це заявив ексгравець Динамо Василь Рац.

"На який результат збірної України розраховую у грі з Ісландією? Якщо будуть грати так, як з Боснією, навряд чи пройдуть. Для перемоги над Ісландією мають створити не два моменти за гру. Ісландія вище класом за боснійців. Подивимося, як піде гра.

Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024. Це буде щастя і для наших хлопців із ЗСУ, і для простих людей. Принаймні на 90 хвилин українці забудуть про війну. Сподіваюся, збірна переможе 2:0", - зазначив Рац.