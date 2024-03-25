Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"

Експівзахисник Динамо зараз працює координатором в угорській футбольній академії "Мункач", яка знаходиться біля Мукачева.

Джерело - Чемпіон.

У 1980-х роках Василь (Ласло) Рац був єдиним етнічним угорцем у київському Динамо та збірній СРСР. Завершував свою ігрову кар’єру в Ференцвароші й багато років прожив у Будапешті. Чемпіон зателефонував легендарному футболісту, який сьогодні святкує своє 63-річчя, і розпитав, як зараз ставляться до українців в Угорщині та чи зможе команда Сергія Реброва перемогти Ісландію у вівторок.

— Пане Василю, ви вже пів року працюєте координатором в академії "Мункач", яка розташована в селі Дерцен у Закарпатті. Цей проєкт - 100-відсоткова угорська інвестиція?

— Так. Академію побудували з нуля ще до початку повномасштабної війни. У Дерцені 95 мешканців - етнічні угорці. Зараз тут двоповерховий будинок, два штучних поля, 4 трав'яних, манеж. В академії тренуються 130 українських дітей 2007-2012 років народження. Триразове харчування, школа. Створені всі умови. Я часто там буваю. Приємно дивитися, як прогресують діти. До речі, вони тут із багатьох куточків України - з Одеси, Дніпра, Львова, Сум.

— Це державна чи приватна угорська інвестиція?

— Частково державні, частково приватні інвестиції. Всього побудували 8 академій у країнах, де проживають етнічні угорці - у Словаччині, Словенії, Хорватії, Румунії, Сербії, Україні. Розрахунок на те, що найкращі вихованці академії потрапляють в юнацьку команду Кішварди, яка виступає в угорському елітному дивізіоні, а потім у Пушкаш Академію. А далі, якщо продовжуватимуть прогресувати - в команди Західної Європи.

— З футболу перейдімо до політики. Мільйони українців відверто зневажають проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Що з цього приводу думаєте ви, етнічний угорець, який половину життя провів в Україні, іншу половину - в Угорщині?

— Мені не подобалось, коли Орбан блокував рішення ЄС у підтримку України. У наших країн і досі напружені стосунки. Я дуже хотів би, щоб вони покращилися. Але потрібно враховувати, що Угорщина залежить від російського газу. Не варто забувати про будівництво Росією АЕС в Угорщині. Свій відбиток на наші відносини накладає і бажання Угорщини, щоб в Україні етнічні угорці вчилися в школах угорською мовою. Але навіть при всіх цих нюансах я вважаю, що Угорщина повинна підтримувати Україну. Принаймні не заважати. Мені дзвонять партнери по бізнесу з Угорщини, розпитують за ситуацію. Кажуть, повертайся в Будапешт, в Україні знаходитися небезпечно. Насправді прості угорці переживають за Україну. Більшість угорців не підтримують Росію.

— Свого часу ви заснували в Будапешті фірму “Рац і сини”. Чим зараз займаються діти?

— Молодший, Аттіла, працює тренером із тенісу в Будапешті. Йому зараз 33 роки. Старший, Ласло, теж живе і працює в столиці Угорщини в приватній фірмі.

— З експартнерами по Динамо підтримуєте зв’язок?

— Так, вітаємо один одного з днем народження. Нещодавно розмовляв з Ванею Яремчуком. Він уже 5 місяців як мешкає у Бельгії. Набрав вагу - сказав, що зараз важить 102 кілограми. А 5 місяців тому був 82 кг. У Бельгії живе в українському готелі-таборі, розповідає, мовляв, поруч немає футбольного поля, тому веде малоактивний спосіб життя. Вані вже за 60, дружини немає. А в цьому віці краще мати поруч близьку людину.

— Вже у вівторок Україна у Вроцлаві проведе матч року з Ісландією. На який результат розраховуєте?

— Якщо будуть грати так, як з Боснією, навряд чи пройдуть. Для перемоги над Ісландією мають створити не два моменти за гру. Ісландія вище класом боснійців. Подивимося, як піде гра. Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024. Це буде щастя і для наших хлопців із ЗСУ, і для простих людей. Принаймні на 90 хвилин українці забудуть про війну. Сподіваюся, збірна переможе 2:0.

Максим Розенко, Чемпіон

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