Головне
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 287
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Сьогодні 07:00 364
Стаценко вперше за 6 років дійшов до 1/16 Кубку світу
Сьогодні 00:42 273
Калініна та Ястремська з перемоги розпочали парний турнір у Маямі
Сьогодні 00:15 376
Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки
Вчора 22:01 255
NAVI здобули перемогу над Pain та вийшли в плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 21:53 280
Чендлер оголосив про бій з Мак-Грегором
Вчора 20:17 258
Овчаренко впевнено виграв турнір ITF
Вчора 19:19 323
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
Вчора 19:00 8816
Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією
Вчора 18:33 341
Блоги
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію" Максим Розенко
Сьогодні 09:43 274
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України Ігор Бойко
Сьогодні 07:00 359
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського Юрій Шевченко
Вчора 19:00 8782
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Максим Розенко
Вчора 17:14 2169
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд Андрій Дунець
23.03.2024 23:11 991
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024
Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024 Максим Салівон
22.03.2024 19:46 2926
Україна розучилася грати в бий-біжи
Україна розучилася грати в бий-біжи Ігор Бойко
22.03.2024 14:46 2021
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів
Олег Кузнецов: За 20 років не взяв жодної копійки від агентів чи батьків футболістів Максим Розенко
22.03.2024 13:27 3050
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна
Доля пробачає, але суворо попереджає: 5 висновків з матчу Боснія — Україна Максим Салівон
22.03.2024 11:22 6314
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах
Заміна для Бражка та перевірка новачків: хто гратиме за молодіжну збірну України в березневих матчах Дмитро Климчук
22.03.2024 06:00 1279
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75
Україна розкриє таємницю Боснії, а греки вразять казахів: суперекспрес на кваліфікацію Євро-2024 з коефіцієнтом 6,75 Максим Салівон
21.03.2024 14:12 683
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна
Відіб'ємо бажання базікати про наші справи: 5 інтриг матчу Боснія — Україна Максим Салівон
21.03.2024 12:08 1342
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ
Група «Чемпіонська» Першої ліги: 10 претендентів з різними шансами на вихід до УПЛ Віктор Слюсаренко
20.03.2024 15:45 1829
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної
Лунін проти Трубіна: кого обере Ребров у протистоянні зіркових голкіперів збірної Максим Салівон
20.03.2024 12:02 768
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024
Ребров проти Боснії і Герцеговини: статистика, проблеми у складі та шанси відібратися на Євро-2024 Соломія Романчук
20.03.2024 10:00 824
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро
Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро Дмитро Климчук
19.03.2024 21:06 1358
Шевченко та Ребров знову разом
Шевченко та Ребров знову разом Андрій Твердохліб
19.03.2024 19:30 3468 2
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону
Іван Яремчук: Коли почалася війна, записався в тероборону Максим Розенко
19.03.2024 13:20 1417
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора
Що об'єднує Боснію і Україну: війна, економіка та величезна діаспора Максим Розенко
19.03.2024 08:55 1608
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна
Не Бускетс, але й не Тимощук: хто замінить Степаненка в матчі Боснія і Герцеговина - Україна Ігор Бойко
18.03.2024 18:43 2109
Прямі трансляції

Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"

Експівзахисник Динамо зараз працює координатором в угорській футбольній академії "Мункач", яка знаходиться біля Мукачева.
Сьогодні 09:43 Максим Розенко 287 0
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
#Збірна України з футболу, #Динамо, #Євро-2024, #Василь Рац

Джерело - Чемпіон.

У 1980-х роках Василь (Ласло) Рац був єдиним етнічним угорцем у київському Динамо та збірній СРСР. Завершував свою ігрову кар’єру в Ференцвароші й багато років прожив у Будапешті. Чемпіон зателефонував легендарному футболісту, який сьогодні святкує своє 63-річчя, і розпитав, як зараз ставляться до українців в Угорщині та чи зможе команда Сергія Реброва перемогти Ісландію у вівторок. 

— Пане Василю, ви вже пів року працюєте координатором в академії "Мункач", яка розташована в селі Дерцен у Закарпатті. Цей проєкт - 100-відсоткова угорська інвестиція? 

— Так. Академію побудували з нуля ще до початку повномасштабної війни. У Дерцені 95 мешканців - етнічні угорці. Зараз тут двоповерховий будинок, два штучних поля, 4 трав'яних, манеж. В академії тренуються 130 українських дітей 2007-2012 років народження. Триразове харчування, школа. Створені всі умови. Я часто там буваю. Приємно дивитися, як прогресують діти. До речі, вони тут із багатьох куточків України - з Одеси, Дніпра, Львова, Сум. 

— Це державна чи приватна угорська інвестиція?

— Частково державні, частково приватні інвестиції. Всього побудували 8 академій у країнах, де проживають етнічні угорці - у Словаччині, Словенії, Хорватії, Румунії, Сербії, Україні. Розрахунок на те, що найкращі вихованці академії потрапляють в юнацьку команду Кішварди, яка виступає в угорському елітному дивізіоні, а потім у Пушкаш Академію. А далі, якщо продовжуватимуть прогресувати - в команди Західної Європи.  

— З футболу перейдімо до політики. Мільйони українців відверто зневажають проросійського прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Що з цього приводу думаєте ви, етнічний угорець, який половину життя провів в Україні, іншу половину - в Угорщині?  

— Мені не подобалось, коли Орбан блокував рішення ЄС у підтримку України. У наших країн і досі напружені стосунки. Я дуже хотів би, щоб вони покращилися. Але потрібно враховувати, що Угорщина залежить від російського газу. Не варто забувати про будівництво Росією АЕС в Угорщині. Свій відбиток на наші відносини накладає і бажання Угорщини, щоб в Україні етнічні угорці вчилися в школах угорською мовою. Але навіть при всіх цих нюансах я вважаю, що Угорщина повинна підтримувати Україну. Принаймні не заважати. Мені дзвонять партнери по бізнесу з Угорщини, розпитують за ситуацію. Кажуть, повертайся в Будапешт, в Україні знаходитися небезпечно. Насправді прості угорці переживають за Україну. Більшість угорців не підтримують Росію.    

— Свого часу ви заснували в Будапешті фірму “Рац і сини”. Чим зараз займаються діти? 

— Молодший, Аттіла, працює тренером із тенісу в Будапешті. Йому зараз 33 роки. Старший, Ласло, теж живе і працює в столиці Угорщини в приватній фірмі. 

— З експартнерами по Динамо підтримуєте зв’язок? 

— Так, вітаємо один одного з днем народження. Нещодавно розмовляв з Ванею Яремчуком. Він уже 5 місяців як мешкає у Бельгії. Набрав вагу - сказав, що зараз важить 102 кілограми. А 5 місяців тому був 82 кг. У Бельгії живе в українському готелі-таборі, розповідає, мовляв, поруч немає футбольного поля, тому веде малоактивний спосіб життя. Вані вже за 60, дружини немає. А в цьому віці краще мати поруч близьку людину. 

— Вже у вівторок Україна у Вроцлаві проведе матч року з Ісландією. На який результат розраховуєте? 

— Якщо будуть грати так, як з Боснією, навряд чи пройдуть. Для перемоги над Ісландією мають створити не два моменти за гру. Ісландія вище класом боснійців. Подивимося, як піде гра. Для України зараз дуже важливо, щоб команда Сергія Реброва пройшла в фінальну стадію Євро-2024. Це буде щастя і для наших хлопців із ЗСУ, і для простих людей. Принаймні на 90 хвилин українці забудуть про війну. Сподіваюся, збірна переможе 2:0. 

Максим Розенко, Чемпіон

"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2171
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 10634 4
Агробізнес - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга Агробізнес - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга 791
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 40091
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 8816
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 5309 2
Рекомендуємо
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 45656
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93168
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117703
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 20706 2
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64556 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159338