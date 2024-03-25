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Динамо зіграє гостьовий матч із Зорею на своєму стадіоні

Сьогодні 22:03 105 0
Динамо зіграє гостьовий матч із Зорею на своєму стадіоні
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ

Джерело - fcdynamo.com.

Перенесений матч 6-го туру Української Прем'єр-ліги Зоря - Динамо відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Гра відбудеться 6 квітня - о 15:30 за київським часом. Попри статус господаря поєдинку, команда Юрія Коваля зіграє на полі "біло-синіх". Таке рішення ухвалили за згодою сторін.

Матч відбудеться за обмеженої кількості глядачів.

Зазначимо, що луганці проводять домашні ігри в Києві на стадіоні "Лівий берег".

Напередодні Динамо у контрольному матчі обіграло представника вищої ліги чемпіонату Київської області – команду Денгофф із Денихівки. Дублем у складі киян відзначився Андрій Ярмоленко, який відновився від травми. 34-річний півзахисник не виходив на поле із жовтня через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що 18-річний форвард "біло-синіх" зацікавив іспанську Севілью.

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