Динамо зіграє гостьовий матч із Зорею на своєму стадіоні

Перенесений матч 6-го туру Української Прем'єр-ліги Зоря - Динамо відбудеться на стадіоні імені Валерія Лобановського.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Гра відбудеться 6 квітня - о 15:30 за київським часом. Попри статус господаря поєдинку, команда Юрія Коваля зіграє на полі "біло-синіх". Таке рішення ухвалили за згодою сторін.

Матч відбудеться за обмеженої кількості глядачів.

Зазначимо, що луганці проводять домашні ігри в Києві на стадіоні "Лівий берег".

Напередодні Динамо у контрольному матчі обіграло представника вищої ліги чемпіонату Київської області – команду Денгофф із Денихівки. Дублем у складі киян відзначився Андрій Ярмоленко, який відновився від травми. 34-річний півзахисник не виходив на поле із жовтня через травму коліна.

Раніше повідомлялося, що 18-річний форвард "біло-синіх" зацікавив іспанську Севілью.