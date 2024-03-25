Яремчук: Збірній України не вистачає Степаненка та Ярмоленка

Джерело - Чемпіон.

Збірній України з футболу не вистачає лідерських якостей Тараса Степаненка та Андрія Ярмоленка в роздягальні команди.

Таку думку на пресконференції висловив нападник українців Роман Яремчук.

"Лідер команди у роздягальні? Мені здається, зараз зміна поколінь у збірній, приходять молоді хлопці. На мою думку, не вистачає Степаненка, Ярмоленка, саме у роздягальні, їхніх лідерських якостей. Не вистачає того, щоб хтось зі старших стряхнув молодих, у хорошому значенні. На такі матчі їх дуже не вистачає. Але зараз є достатньо людей, які виступають на високому рівні та можуть підказати", - зазначив Яремчук.

Зазначимо, що Тарас Степаненко та Андрій Ярмоленко пропускають березневі матчі національної команди через травми.

Нагадаємо, Яремчук зрівняв рахунок у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи проти Боснії і Герцеговини та віддав результативну передачу на Артема Довбика, гол якого приніс "синьо-жовтим" перемогу (2:1). У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.