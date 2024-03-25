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Арсенал бажає підписати Діоманда

Каноніри давно стежать за івуарійським захисником
Сьогодні 19:37 140 0
Арсенал бажає підписати Діоманда
#Спортінг, #Арсенал Лондон

Джерело - record.pt.

Арсенал найближчого літа планує придбати центрального захисника лісабонського Спортинга Усмана Діоманда. 

Про це повідомляє Record PT.

Мікель Артета попросив придбати нового центрального захисника, у зв'язку з чим керівництво лондонців вирішило зосередитися на кандидатурі івуарійця.

"Каноніри" почали придивлятися до центрбека португальського клубу ще в січні 2023 року і навіть робили по ньому пропозицію Спортингу у розмірі 30 мільйонів євро, але врешті решт лісабонці відмовили.

Арсенал проінформував агента гравця та керівництво португальського клубу, що найближчим часом розпочне переговори щодо його підписання.

Чинний контракт захисника з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Цього сезону Усман Діоманд відіграв за Спортинг 29 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше 21-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти до Арсенала.

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