Джерело - record.pt.
Арсенал найближчого літа планує придбати центрального захисника лісабонського Спортинга Усмана Діоманда.
Про це повідомляє Record PT.
Мікель Артета попросив придбати нового центрального захисника, у зв'язку з чим керівництво лондонців вирішило зосередитися на кандидатурі івуарійця.
"Каноніри" почали придивлятися до центрбека португальського клубу ще в січні 2023 року і навіть робили по ньому пропозицію Спортингу у розмірі 30 мільйонів євро, але врешті решт лісабонці відмовили.
Арсенал проінформував агента гравця та керівництво португальського клубу, що найближчим часом розпочне переговори щодо його підписання.
Чинний контракт захисника з клубом розрахований до 30 червня 2027 року. Цього сезону Усман Діоманд відіграв за Спортинг 29 матчів, забив два голи та віддав одну результативну передачу.
Раніше 21-річний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков може перейти до Арсенала.