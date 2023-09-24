Спортінг відхилив пропозицію Арсенала щодо захисника Діоманде

Спортінг хоче отримати за гравця 80 млн євро

Захисник Спортінга Усман Діоманде може стати гравцем Арсенала.

Про це повідомляє Goal.

"Каноніри" зробили пропозицію за гравця у розмірі 35 млн євро, однак португальці її відхилили.

Вони хочуть отримати за свого футболіста повну суму відступних, що прописана його контракті – 80 млн євро, та планують запропонувати йому нову угоду.

Поточний контракт Діоманде є чинним до 2027 року

Раніше Арсенал продовжив контракт із Едегором.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!