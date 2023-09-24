Спортінг відхилив пропозицію Арсенала щодо захисника Діоманде

Джерело - Goal.com.
Захисник Спортінга Усман Діоманде може стати гравцем Арсенала.
Про це повідомляє Goal.
"Каноніри" зробили пропозицію за гравця у розмірі 35 млн євро, однак португальці її відхилили.
Вони хочуть отримати за свого футболіста повну суму відступних, що прописана його контракті – 80 млн євро, та планують запропонувати йому нову угоду.
Поточний контракт Діоманде є чинним до 2027 року
Раніше Арсенал продовжив контракт із Едегором.
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