Головне
Рух вирвав нічию в Шахтаря у 8 турі УПЛ
Вчора 20:59 1505
Ред Булл достроково виграв Кубок конструкторів Формули-1
Сьогодні 10:36 237
Ферстаппен впевнено виграв Гран-прі Японії
Сьогодні 09:50 293
Чжилей нокаутував Джойса в реванші за статус обовʼязкового претендента на пояс WBO
Сьогодні 08:38 364
Барселона дотиснула Сельту, Жирона з голом Довбика переграла Мальорку: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:59 1098
Манчестер Юнайтед переграв Бернлі, Евертон з Миколенком обіграв Брентфорд Ярмолюка: результати 6 туру АПЛ
Вчора 23:55 998
Ван Леувен: Гра була зруйнована рефері
Вчора 23:10 1454
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем
Вчора 21:28 3670
Ярмоленко повторив бомбардирське досягнення Мораеса в УПЛ
Вчора 20:40 1485
Кривбас розгромив Ворсклу у 8 турі УПЛ
Вчора 18:56 416
Прямі трансляції

Спортінг відхилив пропозицію Арсенала щодо захисника Діоманде

Спортінг хоче отримати за гравця 80 млн євро
Сьогодні 10:51 207 0
Спортінг відхилив пропозицію Арсенала щодо захисника Діоманде
#Арсенал (Лондон), #Спортінг, #Усман Діоманде

Джерело - Goal.com.

Захисник Спортінга Усман Діоманде може стати гравцем Арсенала.

Про це повідомляє Goal.

"Каноніри" зробили пропозицію за гравця у розмірі 35 млн євро, однак португальці її відхилили.

Вони хочуть отримати за свого футболіста повну суму відступних, що прописана його контракті – 80 млн євро, та планують запропонувати йому нову угоду.

Поточний контракт Діоманде є чинним до 2027 року

Раніше Арсенал продовжив контракт із Едегором.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14107
Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО Бражко шаленим ударом із 30 метрів забив дебютний гол за Динамо - ВІДЕО 3671
Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем Відео дня: юний захисник суперголом у дев'ятку приніс Руху нічию в матчі з Шахтарем 3670
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 18345
ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ ЛНЗ - Динамо: де дивитися матч УПЛ 4111
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 17952
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 21118
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 61852
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 30145
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42896
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 83522 1
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23195