Ліверпуль зробить Александра-Арнольда найоплачуванішим гравцем клубу

Ліверпуль впевнений у продовженні контракту з вихованцем клубу - Трентом Александром-Арнольдом.

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"Червоні" розпочали переговори з гравцем про новий контракт ще в січні. Клуб впевнений, що договір буде підписаний до початку Євро-2024 й вони готові зробити Трента найвисокооплачуванішим гравцем команди.

Чинна угода оборонця закінчується влітку 2025 року. У сезоні-2023/24 він зіграв у 29 матчах, в яких забив 2 голи та віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Реала до Александра-Арнольда.