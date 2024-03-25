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Ліверпуль зробить Александра-Арнольда найоплачуванішим гравцем клубу

Сьогодні 18:01 107 0
Ліверпуль зробить Александра-Арнольда найоплачуванішим гравцем клубу
#Александер-Арнольд, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ліверпуль

Джерело - hitc.com.

Ліверпуль впевнений у продовженні контракту з вихованцем клубу - Трентом Александром-Арнольдом.

Про це повідомляє 

"Червоні" розпочали переговори з гравцем про новий контракт ще в січні. Клуб впевнений, що договір буде підписаний до початку Євро-2024 й вони готові зробити Трента найвисокооплачуванішим гравцем команди.

Чинна угода оборонця закінчується влітку 2025 року. У сезоні-2023/24 він зіграв у 29 матчах, в яких забив 2 голи та віддав 10 асистів. 

Раніше повідомлялося про інтерес мадридського Реала до Александра-Арнольда. 

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