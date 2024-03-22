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Ексгравець Ліверпуля отримав 13 років ув'язнення за торгівлю наркотиками

Сьогодні 15:15 108 0
Ексгравець Ліверпуля отримав 13 років ув'язнення за торгівлю наркотиками
#Ліверпуль

Джерело - The Gurdian.

Колишнього гравця Ліверпуля та юнацької збірної Англії Джеймі Кессіді королівський суд Манчестера засудив до 13 років та 3 місяців ув'язнення.

Про це повідомляє Guardian.

Кессіді, а також його брата 50-річного Джонатана Кессіді та 51-річного Насара Ахмеда визнали винними у міжнародних постачаннях наркотиків та відмиванні грошей. Вони були причетні до збуту 356 кг кокаїну на суму близько 26 млн фунтів стерлінгів. Кессіді-старший та Ахмед отримали по 21 року та 9 місяцям в'язниці.

У 1996 році Кессіді у складі Ліверпуля з Майклом Оуеном та Джеймі Каррагером виграв молодіжний Кубок Англії. У фіналі мерсисайдці перемогли Вест Гем із Ріо Фердинандом та Френком Лемпардом у складі. Кессіді був найкращим бомбардиром збірної Англії U-16. Джеймі взяли до основного складу Ліверпуля, але через травми він так і не дебютував за команду.

Нагадаємо Реал зацікавлений у трансфері захисника Ліверпуля.

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