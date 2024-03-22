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Реал зацікавлений у трансфері захисника Ліверпуля

Сьогодні 12:18 188 0
Реал зацікавлений у трансфері захисника Ліверпуля
#Ліверпуль, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Мадридський Реал зацікавлений у підписанні захисника англійського Ліверпуля Трента Александра-Арнольда.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Вершкові" стежать за ситуацією з контрактом гравця. Чинна угода закінчується влітку 2025 року, і сторони поки що не домовилися про її продовження.

Джерело зазначає, що "червоні" не планують продавати 25-річного гравця. Також наразі невідомі плани самого Александра-Арнольда.

Вихованець Ліверпуля у сезоні-2023/24 зіграв у 29 матчах, в яких забив 2 голи та віддав 10 асистів.

Раніше повідомлялося, що Реал відмовився підписувати бразильського захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який виступає за мадридців на правах оренди.

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