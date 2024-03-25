Зінченко - про матч з Ісландією: Потрібно відштовхуватися від своєї гри

Джерело - Чемпіон.

Захисник Арсенала Олександр Зінченко вважає, що збірна України має зіграти у свою гру в фінальному матчі плей-оф відбору на Євро-2024 проти Ісландії.

Про це Зінченко розповів у інтерв'ю Українській асоціації футболу.

"Підготовка проходить добре, побачимо, що ми зможемо продемонструвати на футбольному полі, бо практика — це одне, а гра — інше. Нам потрібно підтвердити свій статус, тому що я вважаю, що в нас дуже хороша команда, хороші гравці. Ми маємо показати свою найкращу гру. Протягом підготовки ми більше сконцентровані на своїй грі. Так, ми розбирали збірну Ісландії, бачили її сильні та слабкі сторони.

Побачимо, чим усе закінчиться. Ісландці люблять грати в чотири захисники, люблять діяти на контратаках. Є гравці, на яких треба звернути увагу. Але насамперед потрібно відштовхуватися від своєї гри, а там, далі, побачимо. Я вважаю, що з нашою підтримкою на трибунах нам усе до снаги. Нам сказали, що буде повний стадіон, це дуже приємно. Підтримка від наших уболівальників завжди допомагає", - сказав Зінченко.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців у півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У вирішальному матчі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.