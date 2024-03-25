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Гегедош: Сподіваюсь, збірна Україна у матчі проти Ісландії не доведе вболівальників до інфаркту

Сьогодні 17:04 160 0
Гегедош: Сподіваюсь, збірна Україна у матчі проти Ісландії не доведе вболівальників до інфаркту
#Гегедош, #Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Український футбол.

Колишній гравець ісландського Кеплавіка Роберт Гегедош сподівається, що збірна України впевнено здобуде путівку на чемпіонат Європи-2024.

Про це нападник розповів порталу Український футбол напередодні фіналу плей-оф відбору Євро-2024 проти збірної Ісландії.

"Для мене фаворит – Україна. Але 80 хвилин матчу з Боснією ледь не змусили мене повністю посивіти, хоч я й так з сивиною. Наші хлопці молодці, що дотиснули суперника і показали, що в них є характер. Сподіваюсь, збірна Україна у матчі проти Ісландії не буде доводити вболівальників до інфаркту і закриє гру вже у першому таймі.

Нехай Україна хоч 10:9 переможе, головне – щоб на Євро вийшли. Українців в Ісландії багато, я навіть бачив машину з українськими номерами, не знаю, як вона туди потрапила. Відношення до нас нормальне, як і всюди в адекватних європейських країнах", – сказав Гегедош.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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