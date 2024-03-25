Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України

Півзахисник збірної Ісландії Йоганн Ґудмундссон високо оцінив рівень індивідуальної майстерності українських гравців.

Найнебезпечніших гравців він виділив в інтерв’ю Mbl.is.

"У їхній команді багато індивідуальної майстерності, і ми маємо подбати про це. У них є швидкі гравців, які грають у хороших лігах. Нападник з Жирони вже забив чимало голів, а Мудрик дуже небезпечний на фланзі, як і інші гравці.

Але в нас також є чудові гравці, які грають на високому рівні та досягають великих успіхів у своїх командах, тож ми повинні не боятися індивідуальних якостей і діяти як команда", - сказав Ґудмундссон.