Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України

Джерело - Mbl.is.
Півзахисник збірної Ісландії Йоганн Ґудмундссон високо оцінив рівень індивідуальної майстерності українських гравців.
Найнебезпечніших гравців він виділив в інтерв’ю Mbl.is.
"У їхній команді багато індивідуальної майстерності, і ми маємо подбати про це. У них є швидкі гравців, які грають у хороших лігах. Нападник з Жирони вже забив чимало голів, а Мудрик дуже небезпечний на фланзі, як і інші гравці.
Але в нас також є чудові гравці, які грають на високому рівні та досягають великих успіхів у своїх командах, тож ми повинні не боятися індивідуальних якостей і діяти як команда", - сказав Ґудмундссон.
На клубному рівні Йоганн вже восьмий сезон виступає за Бернлі. У поточній кампанії 33-річний хавбек провів 20 матчів в АПЛ, у яких оформив 2 асисти.
Вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня. Початок гри - о 21:45 за київським часом.