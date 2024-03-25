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Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України

Сьогодні 12:41 182 0
Ісландський півзахисник виділив двох гравців збірної України
#Жирона, #Збірна України з футболу, #Челсі, #Артем Довбик, #Збірна Ісландії з футболу, #Михайло Мудрик

Джерело - Mbl.is.

Півзахисник збірної Ісландії Йоганн Ґудмундссон високо оцінив рівень індивідуальної майстерності українських гравців. 

Найнебезпечніших гравців він виділив в інтерв’ю Mbl.is.

"У їхній команді багато індивідуальної майстерності, і ми маємо подбати про це. У них є швидкі гравців, які грають у хороших лігах. Нападник з Жирони вже забив чимало голів, а Мудрик дуже небезпечний на фланзі, як і інші гравці. 

Але в нас також є чудові гравці, які грають на високому рівні та досягають великих успіхів у своїх командах, тож ми повинні не боятися індивідуальних якостей і діяти як команда", - сказав Ґудмундссон. 

На клубному рівні Йоганн вже восьмий сезон виступає за Бернлі. У поточній кампанії 33-річний хавбек провів 20 матчів в АПЛ, у яких оформив 2 асисти. 

Вирішальний матч за вихід на Євро-2024 між збірними України та Ісландії відбудеться 26 березня. Початок гри - о 21:45 за київським часом.

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