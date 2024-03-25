Вінгер ісландців не зіграє проти України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024

Арнор Сігурдссон відправився до лазарету

Джерело - Twitter Ісландської асоціації футболу.

Півзахисник збірної Ісландії з футболу і англійського клубу "Блекберн" Арнор Сігурдссон через травму не допоможе партнерам по збірній Ісландії у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти України.

Про це повідомили у офіційному Twitter Ісландської асоціації футболу.

24-річний гравець травмувався на 78-й хвилині півфінального матчу кваліфікації зі збірною Ізраїлю (4:1) і був замінений. Пошкодження у Сігурдссона виявилося серйозним.

Arnór Sigurðsson getur ekki tekið þátt í leiknum gegn Úkraínu vegna meiðsla.



Góðan bata Arnór!#afturáem pic.twitter.com/y1IEXRdMsp — Knattspyrnusambandið (@footballiceland) March 22, 2024

Україна на шляху до фіналу кваліфікації вирвала перемогу над збірною Боснії і Герцеговини - 2:1.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.