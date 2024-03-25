Головне
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 703 1
Андрій Біба: "Чорновіл запрошував вступити в РУХ"
Сьогодні 13:24 66
Унаслідок ракетної атаки росіян зруйнований столичний спортзал
Сьогодні 13:17 84
Мельник здобула срібло на етапі Кубку Європи з фристайлу
Сьогодні 12:52 141
13-річний Головін завоював 7 нагород на міжнародних юніорських змаганнях зі спортивної гімнастики
Сьогодні 12:36 125
Визначився орієнтовний час початку матчу Калініної у 4-му колі турніру в Маямі
Сьогодні 11:51 284
Збірна України виборола 14 нагород і стала найкращою на етапі Кубку Європи серед кадетів
Сьогодні 11:33 175
Стали відомі всі учасниці Фіналу чотирьох жіночої Суперліги: розклад матчів
Сьогодні 10:37 177
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Сьогодні 07:00 530 1
Стаценко вперше за 6 років дійшов до 1/16 Кубку світу
Сьогодні 00:42 305
Прямі трансляції

Вінгер ісландців не зіграє проти України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024

Арнор Сігурдссон відправився до лазарету
Сьогодні 12:14 317 0
Вінгер ісландців не зіграє проти України у фіналі плей-оф кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу

Джерело - Twitter Ісландської асоціації футболу.

Півзахисник збірної Ісландії з футболу і англійського клубу "Блекберн" Арнор Сігурдссон через травму не допоможе партнерам по збірній Ісландії у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 проти України.

Про це повідомили у офіційному Twitter Ісландської асоціації футболу.

24-річний гравець травмувався на 78-й хвилині півфінального матчу кваліфікації зі збірною Ізраїлю (4:1) і був замінений. Пошкодження у Сігурдссона виявилося серйозним.

Україна на шляху до фіналу кваліфікації вирвала перемогу над збірною Боснії і Герцеговини - 2:1.

Матч Україна - Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві на стадіоні "Тарчинський Арена". Початок гри - 21:45 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 5438 2
Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона Як Кличко косив від тренувань. Маловідомі факти з життя чемпіона 22144
Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія Став відомий прогноз від Opta на матч Україна - Ісландія 765
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 10628
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2231
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 40866
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 358595
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 36131
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36193 1
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93171
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 97258
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6443 2