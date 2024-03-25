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Олімпійська збірна України оголосила стартовий склад на спаринг з Японією U-23

Сьогодні 11:27 242 0
Олімпійська збірна України оголосила стартовий склад на спаринг з Японією U-23

Джерело - УАФ.

УАФ оголосила склад олімпійської збірної України на товариський матч проти Японії U-23. 

Склад олімпійської збірної України:

Фесюн — Мартинюк, Дідик, Боль, Сич — Желізко, Шостак, Сігеєв — Шулянський, Назаренко, Кухаревич. 

Матч розпочнеться о 12:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі УАФ. 

Цей поєдинок — перший в історії української олімпійської команди. Підопічні Руслана Ротаня готуються до Олімпійських ігор, де зіграють з Аргентиною, Марокко та азійської збірної, яка визначиться за результатами відбору. Розклад матчів уже відомий

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