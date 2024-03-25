Олімпійська збірна України — Японія U-23: онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна України проведе товариський матч проти Японії U-23.

Матч відбудеться у понеділок, 25 березня, на «Кітакюсю Стедіум» у Фукуоці. Початок - о 12:15 за київським часом.

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі УАФ.

Плеєр із трансляцією

Для олімпійської збірної України це буде перший матч в історії. Команда Руслана Ротаня готується до Олімпійських ігор-2024, де на груповому етапі зіграє проти Аргентини, Марокко та азійської команди, яка визначиться за результатами відбору. З календарем матчів українців на ОІ-2024 можна ознайомитися за цим посиланням.