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Олімпійська збірна України — Японія U-23: онлайн-трансляція LIVE

Сьогодні 08:40 183 0
Олімпійська збірна України — Японія U-23: онлайн-трансляція LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олімпійська збірна України проведе товариський матч проти Японії U-23. 

Матч відбудеться у понеділок, 25 березня, на «Кітакюсю Стедіум» у Фукуоці. Початок - о 12:15 за київським часом. 

Пряма трансляція буде доступна на YouTube-каналі УАФ. 

Плеєр із трансляцією

Для олімпійської збірної України це буде перший матч в історії. Команда Руслана Ротаня готується до Олімпійських ігор-2024, де на груповому етапі зіграє проти Аргентини, Марокко та азійської команди, яка визначиться за результатами відбору. З календарем матчів українців на ОІ-2024 можна ознайомитися за цим посиланням

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