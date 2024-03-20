Став відомий календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді

Збірна України вперше в історії візьме участь у цьому змаганні

Джерело - Чемпіон.

Перший матч у межах футбольного турніру на Олімпійських іграх 2024 року збірна України проведе проти команди з Азії.

Українці вперше в історії візьмуть участь у цьому змаганні.

Календар матчів збірної України з футболу на Олімпіаді-2024:

Україна - Азія №3 (24 липня (середа); 16:00);

Україна - Марокко (27 липня (субота); 16:00);

Україна - Аргентина (30 липня (вівторок), 18:00).

Представники Азійської конфедерації футболу (АФК) стануть відомі 3 травня, коли пройдуть останні матчі регіонального відбору.

Футбольний турнір ОІ-2024 відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім міста-господаря Парижа, матчі також гратимуть у Бордо, Десін-Шарп'є, Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні. У стадію плей-оф з кожної групи вийдуть по дві команди.

Нагадаємо, чинний переможець олімпійського футбольного турніру - збірна Бразилії, яка у фіналі Олімпіади-2020 в Токіо перемогла Іспанію (2:1 після овертаймів). Бронзові медалі виграла Мексика, яка у матчі за 3 місце здолала країну-господарку Японію (3:1).

Нещодавно головний тренер олімпійської збірної Руслан Ротань розповів, як буде вирішуватися проблема виклику футболістів на ОІ-2024.