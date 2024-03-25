У нас вже є хороша команда: Кроос прокоментував трансфер Мбаппе

Джерело - Marca.

Тоні Кроос вважає, що Кіліан Мбаппе підсилив би Реал, але команда здатна виконувати поставлені завдання й без нього.

Півзахисник Реала прокоментував можливе підписання зірки ПСЖ після товариського матчу між збірними Франції та Німеччини.

"Майбутнє Мбаппе? Якщо навіть він не знає, то як можу знати я? В Реалі нам потрібні найкращі гравці, і він, безумовно, один з них. Головне - перемагати. Було б добре, якби Мбаппе опинився в Мадриді, але я думаю, що у нас вже є хороша команда", - сказав Кроос.

Нагадаємо, днями Мбаппе заявив, що йому нема чого оголошувати. Також нещодавно була інформація, що ПСЖ вже знайшов заміну своєму найкращому бомбардиру.