Головне
Василь Рац: "Більшість угорців не підтримують Росію"
Сьогодні 09:43 290
Бути собою, щоб стати особливим: Михайло Мудрик як план Б збірної України
Сьогодні 07:00 366
Стаценко вперше за 6 років дійшов до 1/16 Кубку світу
Сьогодні 00:42 273
Калініна та Ястремська з перемоги розпочали парний турнір у Маямі
Сьогодні 00:15 376
Українці завоювали три медалі на етапі Кубку світу зі спортивної аеробіки
Вчора 22:01 255
NAVI здобули перемогу над Pain та вийшли в плей-оф PGL Major Copenhagen 2024 з CS 2
Вчора 21:53 280
Чендлер оголосив про бій з Мак-Грегором
Вчора 20:17 258
Овчаренко впевнено виграв турнір ITF
Вчора 19:19 323
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського
Вчора 19:00 8821
Ягупова виграла Кубок Іспанії з Валенсією
Вчора 18:33 341
Прямі трансляції

У нас вже є хороша команда: Кроос прокоментував трансфер Мбаппе

Сьогодні 09:28 182 0
У нас вже є хороша команда: Кроос прокоментував трансфер Мбаппе
#Кроос, #ПСЖ, #Реал Мадрид, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Marca.

Тоні Кроос вважає, що Кіліан Мбаппе підсилив би Реал, але команда здатна виконувати поставлені завдання й без нього. 

Півзахисник Реала прокоментував можливе підписання зірки ПСЖ після товариського матчу між збірними Франції та Німеччини. 

"Майбутнє Мбаппе? Якщо навіть він не знає, то як можу знати я? В Реалі нам потрібні найкращі гравці, і він, безумовно, один з них. Головне - перемагати. Було б добре, якби Мбаппе опинився в Мадриді, але я думаю, що у нас вже є хороша команда", - сказав Кроос. 

Нагадаємо, днями Мбаппе заявив, що йому нема чого оголошувати. Також нещодавно була інформація, що ПСЖ вже знайшов заміну своєму найкращому бомбардиру. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним” 2171
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam 5310 2
Агробізнес - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга Агробізнес - Вікторія - онлайн-трансляція LIVE - Група "Чемпіонська" - Перша ліга 791
"Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського "Я не типовий ісландець": лідер суперника збірної України забиває, як Бекхем, має легендарних предків і є одноклубником Малиновського 8821
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 40097
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 10635 4
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15024
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 105619
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37768
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 20478 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25741
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 93168