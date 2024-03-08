ПСЖ знайшов заміну Мбаппе

Джерело - Mundo Deportivo.

ПСЖ планує підписати вінгера мадридського Реала Вінісіуса Жуніора у літнє трансферне вікно.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Власники клубу вважають бразильця гідною заміною Кіліану Мбаппе, який після поточного сезону має перейти в королівський клуб.

Зазначається, що президент "вершкових" Флорентіно Перес не проти продати Вінісіуса за великі кошти.

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом.

Напередодні ПСЖ переміг Реал Сосьєдад (2:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЧ, французький нападник відзначився дублем.