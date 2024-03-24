Названо терміни відновлення Дибали

Джерело - Calciomercato.com.
Нападник Роми Пауло Дибала провів індивідуальне тренування після травми м'яза правого стегна.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
У середу, 27 березня, 30-річний аргентинець зможе повернутися в загальну групу римського клубу.
Зазначається, що Дибала зможе зіграти в матчі 30 туру італійської Серії А проти Лечче. Пауло пропустить ігри збірної Аргентини під час березневої паузи на поєдинки національних команд.
У нинішньому сезоні Дибала зіграв 28 матчів у всіх турнірах, відзначився 14 голами та 7 результативними передачами.
Раніше аргентинця визнали найкращим гравцем місяця в італійській Серії А.