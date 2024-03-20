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Тотті - про Дибалу: Якщо один з найкращих гравців доступний для третини ігор, то потрібно зробити висновки

Сьогодні 11:39 155 0
Тотті - про Дибалу: Якщо один з найкращих гравців доступний для третини ігор, то потрібно зробити висновки
#Пауло Дибала, #Рома, #Тотті

Джерело - Corriere dello Sport.

Легенда Роми Франческо Тотті вважає, що аргентинець Пауло Дибала може покинути команду через велику кількість пропущених матчів.

Його слова наводить Corriere dello Sport.

"Ми говоримо про топгравця, але ми повинні розуміти, що клуб хоче робити в майбутньому, та його цілі на наступний сезон. Якби я був директором, я б подумав про футболіста, який грає 15 матчів на рік. Якщо я маю важливу ціль і один з моїх найкращих гравців доступний для третини ігор, я повинен зробити свої висновки", - сказав легендарний гравець.

Нагадаємо, у межах 29 туру Серії А Рома мінімально перемогла Сасуоло. Аргентинець пропускав матч через пошкодження.

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