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Дибала став найкращим гравцем місяця в Серії А

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Дибала став найкращим гравцем місяця в Серії А

Джерело - legaseriea.it.

Нападника Роми Пауло Дибалу визнано найкращим гравцем місяця в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У лютому Пауло зіграв у трьох матчах чемпіонату Італії, в яких він забив п'ять м'ячів.

На нагороду також претендували Тен Копмейнерс (Аталанта), Рафаель Леау (Мілан), Рікардо Орсоліні (Болонья), Маркус Тюрам (Інтер) та Душан Влахович (Ювентус).

Нагадаємо, Пауло Дибала приєднався до Роми влітку 2022 року на правах вільного агента. У нинішньому сезоні аргентинець відзначився 14 голами та 7 асистами у 27 матчах за "вовків".

Напередодні Рома розгромила Брайтон у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи.

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