Дибала став найкращим гравцем місяця в Серії А

Нападника Роми Пауло Дибалу визнано найкращим гравцем місяця в італійській Серії А.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У лютому Пауло зіграв у трьох матчах чемпіонату Італії, в яких він забив п'ять м'ячів.

На нагороду також претендували Тен Копмейнерс (Аталанта), Рафаель Леау (Мілан), Рікардо Орсоліні (Болонья), Маркус Тюрам (Інтер) та Душан Влахович (Ювентус).

5 goals in 3 games, what a month for la Joya 💎



Congratulations to February’s @EASPORTSFC Player of the Month, @PauDybala_JR.#FC24 @EASPORTSFCIT pic.twitter.com/TLk7yDud5E