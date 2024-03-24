Український футболіст розпочав грати в російському клубі

Раніше він виступав в УПЛ

Джерело - Transfermarkt.

23-річний український півзахисник Артур Мурза перейшов до російського футбольного клубу "Муром" із однойменного міста.

Портал Transfermarkt повідомляє, що футболіст приєднався до клубу 13 березня та уже встиг дебютувати у матчі проти Ротора.

Нова його команда виступає у другій лізі ФНЛ.

Мурза в Україні грав за Маріуполь, Волинь, Авангард, Гірник-Спорт, Оболонь і Металіст.

Після початку повномасштабної російсько-української війни виступав за Кизил-Жар і Аксу (обидві - Казахстан), Валмієру (Латвія) та Капфенберг (Австрія).

Раніше з'явилася інформація, що Артур в Туреччині тренувався у складі Хімок і має російський паспорт.