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Дегтярьов хотів перейти до клубу з Білорусі

Сьогодні 16:11 77 0
Дегтярьов хотів перейти до клубу з Білорусі
#Максим Дегтярьов

Джерело - sport.ua.

Український нападник Максим Дегтярьов залишив розташування білоруського Вітебська.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

30-річний футболіст виступав за клуб у товариських матчах на правах гравця на перегляді. За 2 спаринги колишній форвард низки українських клубів не зумів відзначитися жодною результативною дією. Скоріш за все, саме через це клуб і не запропонував йому повноцінний контракт.

Останніми клубами Максима Дегтярьова були казахські Тараз та Атирау. З початку повномасштабного вторгнення рф Максим не грав за українські команди.

Раніше з'явилася інформація, що українець Артур Мурза в Туреччині тренується в складі підмосковських Хімок та навіть має російський паспорт.

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