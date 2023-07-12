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Мурза залишив Аксу

Артур Мурза залишив казахстанський клуб
Сьогодні 13:37 289 0
Мурза залишив Аксу
#Аксу, #Артур Мурза

Джерело - Аксу.

22-річний український півзахисник Артур Мурза залишив казахстанський клуб Аксу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Мурза приєднався до Аксу у лютому на правах оренди з латвійської Валмієри. Угода була розрахована до кінця 2023 року.

Цього сезону Мурза провів десять матчів за Аксу, але результативними діями так і не зміг відзначитися.

Мурза відомий виступами за краматорський Авангард, Гірник-Спорт, Оболонь та казахстанський Кизил-Жар.

Аксу посідає останнє місце у чемпіонаті Казахстану, набравши 7 очок після 15 матчів.

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