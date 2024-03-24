Капітан Ісландії: У нас є 90 хвилин, додатковий час і серія пенальті, щоб потрапити на Євро

Капітан Ісландії Йоганн Берг Гудмундссон вважає, що для виходу на Євро-2024 з футболу в його збірної є 90 хвилин, додатковий час і серія пенальті, але відзначає тиск, який будуть чинити українські вболівальники.

Його слова наводить SportUA.

"Ми розуміємо, що атмосфера у Вроцлаві буде не на нашу користь. У господарів поля (номінальних - ред.) у цій грі точно буде набагато більше вболівальників, ніж було під час нашого виїзного матчу з Ізраїлем. Грати за таких умов - це те, чого нам варто повчитися. Але важливо, що в нашому складі є досвідчені гравці - вони допоможуть молодим хлопцям упоратися із хвилюванням та тиском трибун.

У будь-якому випадку, ми дуже чекаємо на цей матч. У нас є 90 хвилин, а може, навіть додатковий час та серія пенальті, щоб потрапити на великий турнір. Немає кращої можливості, ніж ця. Одна гарна гра - і ми на місці. Але, щоб виконати таке завдання, нам потрібно обіграти збірну України, і це буде складно", - розповів лідер ісландців.