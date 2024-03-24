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Ньюкасл відмовився від трансферу вінгера Барселони через фінансовий фейр-плей

Сьогодні 19:48 142 0
Ньюкасл відмовився від трансферу вінгера Барселони через фінансовий фейр-плей
Фото: AFP
#Барселона, #Рафінья

Джерело - Sport.es.

Ньюкасл відмовився від підписання вінгера Барселони Рафіньї.

Про це повідомляє видання Sport.es.

Англійський клуб був націлений на трансфер бразильця, який оцінюється у 80 млн євро. Однак "сороки" були вимушені відмовитися від цієї ідеї через проблеми з фінансовим фейр-плеєм.

Рафінья перейшов у Барселону влітку 2022 року за 58 млн євро. Його контракт розрахований до 2027-го. У нинішньому сезоні бразилець провів за каталонців 28 матчів, забив 5 голів та віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Барселона готова відпустити Рафінью влітку через скрутне фінансове становище.

Напередодні лідер Ньюкасла отримав травму та вибув до закінчення сезону-2023/24.

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