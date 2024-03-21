Ньюкасл втратив ключового захисника

Центральний захисник Ньюкасла Свена Ботмана отримав травму та вибув до закінчення сезону-2023/24.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Оборонець зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна в матчі 1/4 фіналу Кубка Англії проти Манчестер Сіті (0:2), який відбувся 16 березня. Наступного тижня він перенесе операцію.

Повернення захисника очікується через 6-9 місяців. Таким чином, він вибув до кінця поточного сезону і точно пропустить початок наступного.

У нинішньому сезоні Ботман відзначився 2 голами та 2 асистами у 22 матчах за клуб у всіх турнірах.

Наразі Ньюкасл посідає 10 місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги з 40 очками в активі. Наступний матч "сороки" зіграють 30 березня проти Вест Гема, початок - о 14:30.

Раніше повідомлялося, що бразильський півзахисник Бруно Гімараес, який виступає в Ньюкаслі, влітку може опинитися в Манчестер Сіті.