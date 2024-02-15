Барселона готова продати трьох лідерів клубу через скрутне фінансове становище

Араухо, де Йонг та Рафінья можуть покинути Барселону

Барселона знаходиться у скрутному фінансовому становищі через несплату 40 мільйонів євро німецьким фондом Libero.

Про це повідомляє Sport.es.

Барселона мала отримати свою частку за продаж 10% Barca Vision, проте Libero затримують виплату. Через це каталонці змушені продати кількох гравців основного складу.

Йдеться про Рональда Араухо, яким цікавиться Баварія, а також Френкі де Йонга та Рафінью, інтерес до яких проявляє Тоттенгем.

Нагадаємо, що Барселона йде третьою в турнірній таблиці іспанської Ла-Ліги після 24 зіграних турів. "Блаугранас" відстають від Реала, який є лідером чемпіонату, на 10 очок.

Раніше повідомлялося, що Барселона може звільнити головного тренера команди Хаві.

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