Джерело - Футбол 24.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук залишив окупований Донецьк у 2014 році через проросійських бойовиків.

Про це він розповів у коментарі для Футболу 24.

"Донецьк ми покинули у травні 2014-го. Пригадую, як озброєні групи їздили і розстрілювали з автоматів банкомати "ПриватБанку". Активні бойові дії розпочалися в аеропорту. Ми з дружиною прийняли рішення покинути місто", - заявив наставник.

Нагадаємо, Олег Шандрук очолив Верес у грудні 2023 року. До того він тренував команду із серпня 2018 по червень 2019 року.

Верес зі старим-новим наставником привіз з Одеси перемогу над Чорноморцем, а трохи раніше відібрав очки у Динамо.