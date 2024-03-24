Головне
Курченко виграла перше золото на турнірах Grand Slam
Сьогодні 16:05 2056
Урсу вдруге поспіль переміг на турнірі ITF: знищив у фіналі суперника двічі по 6:0
Сьогодні 17:58 68
Стефан Решко: “Сатана зайшов Путіну в мозок і керує ним”
Сьогодні 17:14 1576
Збірна України програла Угорщині у поєдинку за "бронзу" на Кубку світу
Сьогодні 11:23 498
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024
Сьогодні 10:52 9181 4
Українські шпажистки завоювали ліцензію на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 08:05 478
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024
Сьогодні 06:07 14755 3
Ястремська поступилася Саккарі в третьому колі Маямі-2024
Сьогодні 03:44 840
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024
Сьогодні 01:49 7825 1
Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Вчора 23:11 919
Прямі трансляції

Шандрук — чому залишив Донецьк у 2014-му: Озброєні групи розстрілювали з автоматів банкомати

Сьогодні 16:53 149 0
Шандрук — чому залишив Донецьк у 2014-му: Озброєні групи розстрілювали з автоматів банкомати
Фото - ФК Верес
#Олег Шандрук

Джерело - Футбол 24.

Головний тренер Вереса Олег Шандрук залишив окупований Донецьк у 2014 році через проросійських бойовиків.

Про це він розповів у коментарі для Футболу 24.

"Донецьк ми покинули у травні 2014-го. Пригадую, як озброєні групи їздили і розстрілювали з автоматів банкомати "ПриватБанку". Активні бойові дії розпочалися в аеропорту. Ми з дружиною прийняли рішення покинути місто", - заявив наставник.

Нагадаємо, Олег Шандрук очолив Верес у грудні 2023 року. До того він тренував команду із серпня 2018 по червень 2019 року.

Верес зі старим-новим наставником привіз з Одеси перемогу над Чорноморцем, а трохи раніше відібрав очки у Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони Він став легендою Динамо і поїхав до Барселони 34962
NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 NAVI поступилися Cloud9 у матчі за вихід у плей-оф PGL Major із CS 2 6481
Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 Калініна впевнено здолала білоруску Соболенко в третьому колі Маямі-2024 14755 3
Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 Світоліна програла Осаці у своєму стартовому матчі Маямі-2024 7825 1
Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 Сайнс здобув перемогу, Ферстаппен зійшов з дистанції: результати Гран-прі Австралії-2024 9181 4
Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України Сокіл вирвав перемогу над Кременчуком у другому матчі фінальної серії чемпіонату України 5103
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 69936
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 15012
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11453
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 106671
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 13246
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 159312