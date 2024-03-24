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22.03.2024 12:00 823

Астон Вілла націлилася на досвідченого захисника Атлетико

Сьогодні 01:07 55 0
Астон Вілла націлилася на досвідченого захисника Атлетико
#Астон Вілла, #Атлетико Мадрид

Джерело - Твіттер Ніколо Скіри.

Астон Вілла розпочала переговори з центрбеком Атлетико Маріо Ермосо щодо переходу вільним агентом влітку цього року. 

Про це повідомляє італійський інсайдер Ніколо Скіра. 

За інформацією джерела, "віллани" запропонували гравцю контракт до 2028 року. Англійський клуб хоче підписати Ермосо саме цього літа, тому що вже 30 червня в нього закінчується угода з Атлетико. 

Астон Вілла може зіштовхнутися з конкуренцією за 28-річного іспанця. Ще в лютому Скіра повідомляв, що на Маріо претендують клуби з Англії, Італії та Саудівської Аравії. 

Навколо Атлетико останнім часом чимало трансферних чуток: повідомлялося про інтерес "матрацників" до забивного нападника Спортинга, також стало відомо, яку суму мадридський клуб хоче отримати за Жоау Фелікса. 

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