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Атлетико хоче продати Фелікса за 80 мільйонів євро

Барселона не готова стільки платити
Сьогодні 21:36 148 0
Атлетико хоче продати Фелікса за 80 мільйонів євро
#Атлетико, #Барселона

Джерело - AS.

Атлетико бажає продати Жуана Фелікса, оцінивши його в 80 мільйонів євро.

Про це повідомляє AS.

Футболіст розуміє, що поки Атлетико тренує Дієго Сімеоне, він не повернеться до команди.

Барселона, за яку цього сезону на правах оренди виступає Фелікс, не може дозволити собі повноцінний трансфер. Каталонський клуб пропонує продовжити оренду ще на один сезон.

Пріоритетом для Атлетіко залишається продаж Жуана, а оренда в Барселону розглядатиметься в останню чергу.

У цьому сезоні Фелікс забив 9 голів та зробив 5 результативних передач у 34 іграх. 

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