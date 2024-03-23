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Атлетико стежить за бомбардиром Спортинга

Сьогодні 14:01 228 0
Атлетико стежить за бомбардиром Спортинга
#Атлетіко Мадрид, #Спортінг

Джерело - Твіттер Едуардо Бургоса.

Нападник Спортинга Віктор Дьйокереш потрапив у сферу інтересів мадридського Атлетико. 

Про це повідомляє журналіст Едуардо Бургос. 

За інформацією, "матрацники" високо оцінюють гру 25-річного шведа, який забив 36 голів у 39 матчах цього сезону, але навряд чи зможуть придбати його через зависоку ціну. У контракті Дьйокереша зі Спортингом прописана клаусула у 100 мільйонів євро. 

В якості альтернативи Атлетико розглядає Мейсона Грінвуда, який належить Манчестер Юнайтед, але на правах оренди виступає за Хетафе, бо клуб вирішив позбавитися його через інцидент зі зґвалтуванням дівчини. Нещодавно повідомлялося, що "червоні дияволи" оцінюють Грінвуда у 50 мільйонів євро. 

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