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22.03.2024 12:00 823

Циганков повернувся в загальну групу збірної України

Сьогодні 00:25 135 0
Циганков повернувся в загальну групу збірної України

Джерело - УАФ.

Вінгер збірної України Віктор Циганков уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі. 

Про це повідомила Українська асоціація футболу, прикріпивши фото.

Зазначається, що Віктор провів з партнерами все заняття. Нагадаємо, 26-річний півзахисник виконував вправи на тренуванні за день до гри з Боснією і Герцеговиною, але в заявку на сам поєдинок він не потрапив. 

Нагадаємо, з початку березня Циганков відновлювався від пошкодження колатеральної зв’язки коліна. 

Вирішальний матч збірної України за вихід на Євро-2024 проти Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня. 

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