Циганков повернувся в загальну групу збірної України

Джерело - УАФ.

Вінгер збірної України Віктор Циганков уперше на березневому зборі взяв участь у тренуванні в загальній групі.

Про це повідомила Українська асоціація футболу, прикріпивши фото.

Зазначається, що Віктор провів з партнерами все заняття. Нагадаємо, 26-річний півзахисник виконував вправи на тренуванні за день до гри з Боснією і Герцеговиною, але в заявку на сам поєдинок він не потрапив.

Нагадаємо, з початку березня Циганков відновлювався від пошкодження колатеральної зв’язки коліна.

Вирішальний матч збірної України за вихід на Євро-2024 проти Ісландії відбудеться у вівторок, 26 березня.