Лідер Манчестер Сіті отримав пошкодження у матчі збірної

Джерело - Чемпіон.

Правого захисника Манчестер Сіті та збірної Англії Кайла Вокера замінили через пошкодження у товариському матчі проти Бразилії.

Фулбек виконав ривок за вінгером мадридського Реала Вінісіусом і відчув біль. Гравець покинув поле вже на 20 хвилині.

Зазначимо, що у поточному сезоні Кайл зіграв за свій клуб 26 матчів в АПЛ і відзначився двома результативними передачами.

Наразі "містяни" ведуть активну боротьбу проти Ліверпуля та Арсенала за чемпіонство АПЛ сезону-2023/24. У 28 турі Англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті зіграв унічию з підопічними Юргена Клоппа.

Нагадаємо, нещодавно Вокер заявив про готовність перейти в чемпіонат Саудівської Аравії.