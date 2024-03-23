Директор Ювентуса: Остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська

Директор з доходів туринського Ювентуса Франческо Кальво вважає, що різниця у фінансах між чемпіонатом Англії та Італії колосальна.

Його слова наводить calcioefinanza.it.

"Сьогодні наші гравці можуть перейти або у великі європейські клуби, або в англійські середняки, які мають більше ресурсів, ніж ми. Страшно подумати, що остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська.

Ми завжди говоримо про п'ять найкращих ліг у Європі, але насправді є одна - Англія, за нею - Іспанія, а потім є три - Італія, Франція та Німеччина", - сказав Франческо.