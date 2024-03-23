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Директор Ювентуса: Остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська

Сьогодні 22:08 142 0
Директор Ювентуса: Остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська
calcioefinanza.it
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - calcioefinanza.it.

Директор з доходів туринського Ювентуса Франческо Кальво вважає, що різниця у фінансах між чемпіонатом Англії та Італії колосальна.

Його слова наводить calcioefinanza.it.

"Сьогодні наші гравці можуть перейти або у великі європейські клуби, або в англійські середняки, які мають більше ресурсів, ніж ми. Страшно подумати, що остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська.

Ми завжди говоримо про п'ять найкращих ліг у Європі, але насправді є одна - Англія, за нею - Іспанія, а потім є три - Італія, Франція та Німеччина", - сказав Франческо.

Нагадаємо, наразі "стара синьйора" посідає третю сходинку в турнірній таблиці Серії А. У 29 турі італійського чемпіонату Ювентус зіграв унічию з Дженоа.

Нещодавно з'явилася інформація, що туринський клуб готує новий контракт для Влаховича.

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