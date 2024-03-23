Директор Ювентуса: Остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська

Джерело - calcioefinanza.it.
Директор з доходів туринського Ювентуса Франческо Кальво вважає, що різниця у фінансах між чемпіонатом Англії та Італії колосальна.
Його слова наводить calcioefinanza.it.
"Сьогодні наші гравці можуть перейти або у великі європейські клуби, або в англійські середняки, які мають більше ресурсів, ніж ми. Страшно подумати, що остання англійська команда заробляє більше, ніж перша італійська.
Ми завжди говоримо про п'ять найкращих ліг у Європі, але насправді є одна - Англія, за нею - Іспанія, а потім є три - Італія, Франція та Німеччина", - сказав Франческо.
Нагадаємо, наразі "стара синьйора" посідає третю сходинку в турнірній таблиці Серії А. У 29 турі італійського чемпіонату Ювентус зіграв унічию з Дженоа.
Нещодавно з'явилася інформація, що туринський клуб готує новий контракт для Влаховича.