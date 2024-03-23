Борнмут продасть Забарного в топклуб АПЛ

Джерело - The Athletic.

Борнмут пранує продати українського захисника Іллю Забарного у топклуб Англійської Прем'єр-ліги щойно надійде пропозиція.

Про це повідомляє The Athletic.

Зазначається, що керівництво "вишень" вважають українця новим Аке, який доєднався до Манчестер Сіті за 45,3 мільйонів євро.

Забарний перейшов у Борнмут з київського Динамо за 22,7 мільйона євро зимою 2023 року. "Біло-сині" отримають 20% з наступного трансфера гравця.

У поточному сезоні центральний захисник провів за англійський клуб 33 матчі та відзначився 1 забитим м'ячем.

Нагадаємо, у межах 28 туру АПЛ Борнмут зіграв унічию з Шеффілдом Юнайтед.