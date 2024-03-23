Джерело - Чемпіон.

Український захисник Сергій Кривцов вийде у стартовому складі Інтера Маямі на матч 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 20:00.

У поточному сезоні українець зіграв у 5 матчах в МЛС.

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі розібрався з Ді Сі Юнайтед в межах регулярного чемпіонату. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.