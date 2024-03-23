Джерело - Чемпіон.
Український захисник Сергій Кривцов вийде у стартовому складі Інтера Маямі на матч 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Today’s Starting XI vs New York Red Bulls ⚽#RBNYvMIA | 2PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV here: https://t.co/GeIg1yGFdW pic.twitter.com/ZU5QFXrBYW— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2024
Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 20:00.
У поточному сезоні українець зіграв у 5 матчах в МЛС.
Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі розібрався з Ді Сі Юнайтед в межах регулярного чемпіонату. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.