Український захисник Сергій Кривцов вийде у стартовому складі Інтера Маямі на матч 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Today’s Starting XI vs New York Red Bulls ⚽#RBNYvMIA | 2PM ET | 📺 #MLSSeasonPass on @AppleTV here: https://t.co/GeIg1yGFdW pic.twitter.com/ZU5QFXrBYW