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Кривцов вийде у старті Інтера Маямі на матч проти Нью-Йорк Ред Буллс

Сьогодні 19:43 123 0
Кривцов вийде у старті Інтера Маямі на матч проти Нью-Йорк Ред Буллс
Getty Images
#Інтер Маямі, #Сергій Кривцов

Джерело - Чемпіон.

Український захисник Сергій Кривцов вийде у стартовому складі Інтера Маямі на матч 5 туру МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зазначимо, що поєдинок розпочнеться о 20:00.

У поточному сезоні українець зіграв у 5 матчах в МЛС. 

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі розібрався з Ді Сі Юнайтед в межах регулярного чемпіонату. Раніше повідомлялося, що Неймар хоче грати в одній команді з Мессі.

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