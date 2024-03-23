Зоря переграла Оболонь в контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.

Луганська Зоря святкувала перемогу над Оболоню в контрольному матчі.

Підопічні Коваля відкрили рахунок у першому таймі зусиллями Мічина, а на 61 хвилині зустрічі Бугай подвоїв рахунок. Кияни змогли один гол відіграти. Матч завершився з рахунком 2:1.

У наступному турі УПЛ Зоря зустрінеться з Металістом 1925 (31 березня), а Оболонь зіграє проти Шахтаря (30 березня).

Контрольний матч

23 березня

Оболонь (Київ) - Зоря (Луганськ) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Мічин, 0:2 - 61 Бугай, 1:2 - 74 Суханов

Нагадаємо, у 21 турі чемпіонату України Зоря програла Динамо, а Оболонь перемогла Полісся.