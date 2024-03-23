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Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024

Сьогодні 17:09 324 0
Збірна України U-19 розгромила Латвію у відборі на Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру збірна України святкувала впевнену перемогу над Латвією в еліт-раунді відбору Євро-2024 (U-19).

Матч завершився з рахунком 3:0. Дубль оформив нападник Динамо Матвій Пономаренко. Це вже друга перемога українців у відборі. Раніше була переможена Північна Македонія (2:0).

Наступний матч українські юнаки зіграють 26 березня проти Швейцарії. 

Еліт-раунд відбору Євро-2024 (U-19)
Група 7, 2 тур
23 березня

Україна U-19 - Латвія U-19 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Пономаренко, 2:0 - 60 Пономаренко (пен), 3:0 - 89 Тутеров

Україна (U-19): Крапивцов, Гусєв, Мельниченко, Єрмачков, Дрозд (Стрюков, 90), Кревсун (Шевченко, 90), Ващенко, Гаджиєв (Цуканов, 67), Синчук, Пономаренко (Дубровний, 74), Маткевич (Тутєров, 67).

Латвія (U-19): Чеверс, Тіхоновічс, Пурс, Смірновс, Лієпіньш (Лорманіс, 84), Кангарс (Валутадатілс, 67), Єссе, Ямонтс, Грабовскіс (Барковскіс, 84), Бочс (Івуланс, 61), Евелонс (Межсаргс, 61).

Попередження: Дрозд (38), Кревсун (57), Єрмачков (85), Дубровний (87) - Кангарс (30), Єссе (55).

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