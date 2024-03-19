Виклик молодшого Шевченка, зміна тренера та перебудова складу: з ким збірна України U-19 боротиметься за вихід на Євро

Джерело - Чемпіон.

Останнім часом збірна України U-19 зайняла місце головного ньюсмейкера серед молодіжних команд. Спочатку інфопростір шумів темою ігнорування гравця дортмундської "Боруссії", згодом — не надто впевнена гра кваліфікаційного етапу відбору на Євро, зміна тренерського штабу. Зараз до цього ще й додався дискусійний виклик сина президента Української асоціації футболу Андрія Шевченка — Крістіана.

Уже незабаром команді нового тренера Дмитра Михайленка доведеться вирішувати завдання із виходом у фінальну частину Чемпіонату Європи. В еліт-раунді українці зустрінуться зі збірними Північної Македонії (20 березня), Латвії (23 березня) та Швейцарії (26 березня). Аби потрапити на турнір, "синьо-жовтим" необхідно посісти перше місце у квартеті. У матеріалі – розбираємо склад та перспективи команди перед наступними іграми.

Список викликаних гравців

Воротарі: Владислав Кравець ("Шахтар"), Владислав Крапивцов ("Дніпро-1").

Захисники: Олексій Гусєв, Тарас Михавко, Назар Балаба (усі — "Динамо"), Антон Дрозд, Микола Огарков (обидва — "Шахтар"), Іван Єрмачков ("Вупперталь", Німеччина), Максим Стрюков ("Ганновер 96", Німеччина).

Півзахисники: Данііл Ващенко ("Олександрія"), Андрій Маткевич ("Динамо"), Віктор Цуканов ("Шахтар"), Максим Мельниченко ("Дніпро-1"), Геннадій Синчук ("Металіст"), Данило Кревсун ("Боруссія" Д, Німеччина).

Нападники: Матвій Пономаренко ("Динамо"), Рамік Гаджиєв ("Дніпро-1"), Михайло Дубровний ("Гент", Бельгія), Тімур Тутєров ("Сандерленд", Англія), Крістіан Шевченко ("Вотфорд", Англія).

Закономірна зміна тренера

Про призначення Дмитра Михайленка замість Олега Кузнецова повідомляли ще в січні. Останній запам’ятався більше скандалами, ніж ігровими досягненнями. Тренер публічно заявив, що довгий час не знав про українця Данила Кревсуна, який є гравцем основної обойми юнацької команди "Боруссії" — гранда світового футболу. У світі сучасних технологій та безлічі інформаційних порталів така фраза здавалася досить дивною, якщо зважати, що в списку були футболісти з аматорської команди Іспанії та регіональної ліги Німеччини.

Олег Кузнецов

У малюнку гри теж не все вдавалося. Хоча команда Кузнецова, за що варто віддати їй належне, посіла перше місце. Але програла 0:4 збірній Косова та до 70-ї хвилини не могла вийти вперед у грі з Мальтою. Тоді все вирішилося в останньому матчі зі Словаччиною — перемога 0:4.

Вочевидь на фоні не виразної гри проти посередніх суперників та скандалів УАФ не продовжила контракт із Кузнецовим та оголосила про призначення Михайленка.

Дмитро Михайленко

Тренерська кар’єра фахівця після звільнення з "Дніпра-1" пішла на спад. Він переїхав на Кіпр тренувати "Пафос", але затримався там лише на три місяці. Після цього потренував команду Другого дивізіону країни, з якою мав 4 перемоги в 14 іграх. За Михайленка грають його колишні заслуги — на посаді тренера "молодіжки" "Дніпра" кілька разів посідав призові місця чемпіонату України. Тому робота з молоддю не стане в новинку.

Дискусійний виклик Шевченка-молодшого

Головний тренер ледь не кожен тиждень давав коментарі щодо запрошення Крістіана Шевченка. Як зазначав, гравцю "Вотфорда" комфортно грати зліва та справа на фланзі, а також він за стилем нагадує батька. Статистика молодшого Шеви теж доволі пристойна — сім голів в останніх семи матчах. На папері виглядає непогано, а от оцінити його гру повністю важко, адже для цього варто дивиться англійську юнацьку першість.

Залучення Крістіана в збірну має, так би мовити, політичний підтекст. Коли батько президент найвищої футбольної установи країни, яка переживає криваві події війни, то прийняття іншого громадянства розглядалося б негативним кейсом у чиновницьку біографію Андрія Миколайовича. Не викликавши Шевченка-молодшого, тренери теж ризикували зіткнутися з критикою. Зважаємо, що людина в прискореному темпі стає українцем, батько працює на високій посаді, статистика пристойна. На місці Михайленка краще викликати і спокійно дивитися в очі керівництву.

Андрій та Крістіан Шевченки

Проте все-таки залучення Крістіана Шевченка, як і будь-яких гравців з українським корінням, піде на користь нашому футболу. Ніхто не гарантує йому місце в старті, але мати в розпорядженні гравця, який пройшов академію "Челсі", не відмовився б жоден тренер молодіжних команд. Очевидно, що зростання в європейських футбольних школах дає кращу базу, ніж у вітчизняних. Тому, потенційно це розширення конкуренції та плюс один хороший гравець.

Різке оновлення складу

Михайленко повністю перебудував склад юнацької команди. З минулого списку, який оголошував Кузнецов у листопаді, залишилося дев’ять прізвищ. Особливо реформ зазнала атакувальна плеяда футболістів — лише Тутєров та Пономаренко зосталися.

Матвій Пономаренко

Тренер говорив, що планує переглядати легіонерів, яких у списку опинилося шестеро. Так, виклик нарешті отримав Кревсун, якого з великою ймовірністю награватимуть у стартовий склад.

Данило Кревсун

Поруч із ним може зіграти ще один новачок — 18-річний Цуканов. Віктор останнім часом став отримувати ігрові хвилини за основу "Шахтаря".

В атаці прогнозуємо вихід Тутєрова (ліворуч) та Пономаренка (на вістрі). На правому фланзі є лише один номінальний гравець — Геннадій Синчук. Вихід 17-річного вінгера зі старту малоймовірний, тому прогнозуємо переведення на позицію когось із протилежного флангу. Наприклад, півзахисника "Дніпра-1 "Гаджиєва, якого підпускають до основи.

В обороні стабільними гравцями залишаться Тарас Михавко та Олексій Гусєв. Перший за зиму став гравцем головної команди "Динамо", а син ексфутболіста збірної Олега Гусєва добре виступає за "молодіжку" киян. Поруч із Михавком у центрі в останньому матчі грав Єрмачков, який забив один із м’ячів. Саме він конкуруватиме за місце із "гірником" Огарковим. Праворуч є дебютант Стрюков та Дрозд. У гравця "Шахтаря" ігрового досвіду за збірну значно більше, що дає перевагу перед партнером із Німеччини. У воротах побачимо Кравця, який був одним із капітанів при Кузнецові, в опорній зоні за позицію змагатимуться Ващенко та Мельниченко.

Ймовірний склад збірної U-19

Потенційні кандидати на підсилення

Суперечливою є позиція правого вінгера, де тільки 17-річний Синчук. Можливих кандидатів із непоганими технічними характеристиками чотири: Дмитро Кремчанін і Кирило Пашко з "Динамо U-19", Олександр Ющенко із "Шахтаря U-19" та Костянтин Квас із "Руха". З нападників варто згадати про ще одного "рухівця" Сергія Панченка.

Очікування

У юнацькому футболі важко визначити рівень збірної в той чи інший момент часу. Якщо розглядати нинішні перспективи, то Україна та Швейцарія є фаворитами в боротьбі за першу сходинку. Швейцарці, до слова, обіграли Італію та набрали максимум очок у попередньому раунді. Основну частину команди складають футболісти резервних команд "Цюриха", "Базеля" та "Янг Бойза".

Щодо нашої команди, то різкі реформи складу не гарантують зіграності в атаці. Михайленку та штабу доведеться докласти зусиль, аби за невеликий проміжок часу донести свою філософію до гравців. На користь збірній те, що низка виконавців уже залучені до ігор та тренувань із першими командами своїх клубів. Матч зі Швейцарією буде останнім, відтак потрібно набирати максимум із македонцями та латвійцями, над якими за кадровим потенціалом Україна має перевагу.

Дмитро Климчук, Чемпіон

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