Грінвуд покине Манчестер Юнайтед

У січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Вінгер Манчестер Юнайтед Мейсон Грінвуд покине клуб.

Про це повідомляє пресслужба манкуніанців.

"Манчестер Юнайтед завершив внутрішнє розслідування звинувачень проти Мейсона Грінвуда. Наш процес розпочався в лютому 2023 року після зняття всіх звинувачень з Мейсона. Протягом усього часу ми враховували побажання, права та точку зору ймовірної жертви, а також стандарти та цінності клубу, і намагалися зібрати якомога більше інформації та контексту.

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Це вимагало від нас уважності та обережності, щоб отримати докази, які не є публічними, зокрема від осіб, які безпосередньо знайомі зі справою. На підставі наявних у нас доказів ми дійшли висновку, що опублікований в Інтернеті матеріал не надає повної картини та що Мейсон не вчиняв злочинів, у яких його спочатку звинувачували.

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Проте, як сьогодні публічно визнає Мейсон, він припустився помилок, за які він несе відповідальність. Усі учасники, включаючи Мейсона, визнають труднощі, пов'язані з відновленням його кар'єри в Манчестер Юнайтед. Тому було взаємно погоджено, що для нього було б найбільш доцільно зробити це поза Олд Траффорд, і тепер ми будемо працювати з Мейсоном, щоб досягти цього результату", - говориться у повідомленні.

У січні 2022 року Грінвуд був звинувачений у спробі зґвалтування. У лютому цього року поліція закрила кримінальне провадження щодо 21-річного футболіста.

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