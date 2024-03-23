Гуцуляк: Установка Реброва була проста — виграти матч

Збірна України з футболу скористалася втомою гравців Боснії і Герцеговини наприкінці півфінального матчу відбору на Євро-2024.

Таку думку висловив дебютант національної команди Олексій Гуцуляк у коментарі УАФ.

"Матч був важким, і в таку гру завжди складно входити, але щоб сказати, що я надто хвилювався, то ні. Добре, що результат все ж таки на нашу користь. Спочатку господарі побудували потужні оборонні лінії, але коли я вийшов на поле, вважаю, що вони вже трохи втомилися. В атаці стало легше, і ми цим скористалися.

Я з'явився на своїй позиції справа, а потім змістився у центр. Установка від Реброва була проста — виграти матч. Щось у мене виходило, щось ні, але думаю, все ж допоміг команді. Добре, що ми забили два швидкі м'ячі", — сказав Гуцуляк.