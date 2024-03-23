Гуцуляк: Установка Реброва була проста — виграти матч

Джерело - УАФ.
Збірна України з футболу скористалася втомою гравців Боснії і Герцеговини наприкінці півфінального матчу відбору на Євро-2024.
Таку думку висловив дебютант національної команди Олексій Гуцуляк у коментарі УАФ.
"Матч був важким, і в таку гру завжди складно входити, але щоб сказати, що я надто хвилювався, то ні. Добре, що результат все ж таки на нашу користь. Спочатку господарі побудували потужні оборонні лінії, але коли я вийшов на поле, вважаю, що вони вже трохи втомилися. В атаці стало легше, і ми цим скористалися.
Я з'явився на своїй позиції справа, а потім змістився у центр. Установка від Реброва була проста — виграти матч. Щось у мене виходило, щось ні, але думаю, все ж допоміг команді. Добре, що ми забили два швидкі м'ячі", — сказав Гуцуляк.
26-річний півзахисник став одним із трьох дебютантів збірної України у матчі проти Боснії. Також на полі з'явилися Володимир Бражко (у стартовому складі) та Максим Таловєров (виходом на заміну).
Раніше національна команда прибула до Польщі, де буде готуватися на вирішальний матч проти Ісландії. Гра відбудеться у Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.