Яремчук виділив силу збірної Ісландії

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Збірна Ісландії є добре організованою командою, яка грає у простий футбол з прицілом на контратаки.

Таку думку висловив нападник національної команди України Роман Яремчук у коментарі ВЗБІРНА.

"Я думаю, це дуже організована команда. Їхній стиль гри простіший, на контратаках. В обороні добре організовані. Я думаю, що це плюс-мінус Вельс, мені так здається. Моє бачення: три захисники, більше від оборони, є хороші люди, які вибігають в атаки. Буде непросто. Сподіваюсь на наших вболівальників. Дійсно скучив за вболівальниками. Хлопці також. Коли граєш в Європі, то скучаєш за українцями, нашою атмосферою, хочеться їх порадувати, принести хороший настрій та поїхати на Євро", – розповів український форвард.

Нагадаємо, Яремчук зрівняв рахунок у півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи проти Боснії і Герцеговини та віддав результативну передачу на Артема Довбика, гол якого приніс "синьо-жовтим" перемогу (2:1).

Раніше національна команда прибула до Польщі, де буде готуватися на вирішальний матч проти Ісландії. Гра відбудеться у Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Початок - о 21:45 за київським часом.