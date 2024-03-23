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Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія

Найбільш імовірним підсумковим рахунком вважають 1:0.
Сьогодні 14:39 1057 0
Букмекери назвали фаворита матчу Україна - Ісландія
#Збірна України з футболу, #Збірна Ісландії з футболу, #Євро-2024

Джерело - Чемпіон.

Збірна України буде явним фаворитом у матчі проти Ісландії в межах фіналу плей-оф кваліфікації чемпіонату Європи-2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога України - 1,57;
  • Нічия - 4,15;
  • Перемога Ісландії - 6,90.

Найбільш імовірним рахунком основного часу вважають мінімальну звитягу "синьо-жовтих" - 1:0.

Коефіцієнти на загальний прохід

  • Україна - 1,26;
  • Ісландія - 4,00.

Пряма трансляція гри - на медіасервісі MEGOGO.

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Матч Україна – Ісландія відбудеться у вівторок, 26 березня, на Міському стадіоні у Вроцлаві (Польща) й буде номінально домашнім для підопічних Сергія Реброва. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Переможець гри здобуде путівку на чемпіонат Європи-2024, який пройде в Німеччині з 14 червня до 14 липня.

Нагадаємо, в півфіналі українці здолали Боснію і Герцеговину, а ісландці розгромили Ізраїль.

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