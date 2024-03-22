Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити найближчі товариські матчі команди через травму.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт напередодні гри з Бразилією.

"Гаррі пропустить завтрашній поєдинок і також під великим питанням його участь у наступніому", - сказав Саутгейт.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gareth Southgate confirms that Harry Kane hasn’t recovered from injury yet.



“Harry will miss tomorrow’s game and he’s also a major doubt for the next one”. pic.twitter.com/i5QpRvaS0j — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Нагадаємо, що Кейн зазнав травми в матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (2:5).

Раніше Букайо Сака залишив розташування збірної Англії перед контрольними матчами. Зазначимо, що підопічні Гарета Саутгейта 23 березня зіграють із Бразилією, 26 березня - з Бельгією.