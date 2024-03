Нападник збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити найближчі товариські матчі команди через травму.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт напередодні гри з Бразилією.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Gareth Southgate confirms that Harry Kane hasn’t recovered from injury yet.



“Harry will miss tomorrow’s game and he’s also a major doubt for the next one”. pic.twitter.com/i5QpRvaS0j