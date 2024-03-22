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Кейн може пропустити матчі збірної Англії через пошкодження

Вчора 23:41 89 0
Кейн може пропустити матчі збірної Англії через пошкодження
Фото: Getty Images
#Гарет Саутгейт, #Гаррі Кейн

Джерело - Чемпіон.

Нападник збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити найближчі товариські матчі команди через травму.

Про це заявив головний тренер "трьох левів" Гарет Саутгейт напередодні гри з Бразилією.

"Гаррі пропустить завтрашній поєдинок і також під великим питанням його участь у наступніому", - сказав Саутгейт.

Нагадаємо, що Кейн зазнав травми в матчі 26 туру німецької Бундесліги проти Дармштадта (2:5).

Раніше Букайо Сака залишив розташування збірної Англії перед контрольними матчами. Зазначимо, що підопічні Гарета Саутгейта 23 березня зіграють із Бразилією, 26 березня - з Бельгією.

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