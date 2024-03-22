Реал привітав Луніна з перемогою в матчі проти Боснії

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал привітав голкіпера Андрія Луніна з перемогою збірної України у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Відповідний пост з'явився у твітері клубу.
🇧🇦 1-2 🇺🇦— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 21, 2024
👉 @AndreyLunin13
🏆 #EURO2024
Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.
Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.