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Реал привітав Луніна з перемогою в матчі проти Боснії

Сьогодні 12:55 165 0
Реал привітав Луніна з перемогою в матчі проти Боснії
УАФ
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал привітав голкіпера Андрія Луніна з перемогою збірної України у півфінальному матчі плей-оф відбору Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Відповідний пост з'явився у твітері клубу.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.

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