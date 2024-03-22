Перес визначився з майбутнім воротарем Реала - це серйозний конкурент для Луніна

Джерело - Realmadridexclusivo.
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес визначився з майбутнім воротарем команди. Ним стане 18-річний іспанець Фран Гонсалес.
Про це повідомляє Realmadridexclusivo.
Незважаючи на молодий вік, у голкіпера майже двометровий зріст. Багато експертів помічають схожість манери гри Франа зі стилем Тібо Куртуа.
Зазначається, що Гонсалес може стати третім воротарем королівського клубу вже наступного сезону. А якщо Андрій Лунін не погодиться подовжити контракт - навіть другим.
Нагадаємо, нещодавно Куртуа травмувався на тренуванні і не зможе зіграти до завершення сезону. Керівництво Реала намагається перепідписати контракт з Луніним.