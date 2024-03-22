Реал відмовився від трансферу захисника Шахтаря

Реал відмовився підписувати бразильського захисника Шахтаря Вінісіуса Тобіаса, який виступає за мадридців на правах оренди.

Про це повідомляє Marca.

Гра оборонця не переконала керівництво "вершкових" активувати опцію викупу гравця, яка становить 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що агент Тобіаса вже провів розмову з керівництвом Валенсії про можливий перехід.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Вінісіус провів за першу команду Реала лише один матч у Кубку Іспанії. За дубль мадридців бразилець відіграв 19 матчів, у яких віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що "вершкові" хочуть зберегти у команді українського воротаря Андрія Луніна та вже підготували для нього нову угоду.