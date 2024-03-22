Шевченко: Збірна України показала характер та боролася до останньої хвилини

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу показала характер у матчі відбору Євро-2024 проти команди Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"Вітаю збірну Україну з дуже важливою перемогою! Команда показала характер та боролася до останньої хвилини — молодці! Попереду вирішальний поєдинок у Вроцлаві зі збірною Ісландії. Ідемо до мети", - зазначив Шевченко.

Нагадаємо, українська національна команда переграла боснійців в півфіналі плей-оф кваліфікації Чемпіонату Європи. У фіналі відбору шляху В збірна України зіграє проти Ісландії.

Вирішальна зустріч відбудеться у польському Вроцлаві у вівторок, 26 березня. Гра буде номінально домашньою для українців.